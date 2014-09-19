ExxonMobil і "Роснефть" через санкції зупинили буріння на арктичному шельфі

ExxonMobil і "Роснефть" зупинили буріння на арктичному шельфі, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

У "Роснефти" не коментують це повідомлення.

Читайте такожПід санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснефть"Як зазначає Bloomberg, зупинка буріння пов'язана з санкціями, які введені Заходом щодо "Роснефти" та інших російських компаній і стосуються постачання обладнання для арктичного шельфу і сервісного обслуговування устаткування.

Читайте такожРосія через санкції може відкласти масштабні проекти з видобутку нафти - Fitch"Роснефть" і ExxonMobil на початку серпня в рамках спільного підприємства "Карморнефтегаз" почали буріння самої північної свердловини в Російській Федерації - "Університетська" - з допомогою платформи West Alpha. Платформа West Alpha поставлена норвезькою компанією North Atlantic Drilling, з якою "Роснефть" 30 липня 2014 року уклала довгострокові угоди з буріння на шельфі. West Alpha була транспортована через Баренцове, Печорське і Карське моря і встановлена на точці буріння на ліцензійній ділянці Східно-Приновоземельский-1 в Карському морі.