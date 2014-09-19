«Надра України» хочуть 3,7 млрд гривень держгарантій для проведення геологорозвідки

Національна акціонерна компанія «Надра України» пропонує в бюджеті 2015 року надати державні гарантії на 3,7 млрд грн для залучення коштів на проведення геологорозвідувальних робіт і розширення мінеральної бази країни.

Про це на прес-конференції повідомив голова правління компанії Ярослав Климович, який додав, що в держбюджеті на 2015 рік може бути передбачено 25 млрд грн.

«Нами запропонована програма під наповнення мінерально-сировинної бази, проведення геологорозвідувальних робіт на ліцензійних площах. Ми розраховуємо одержати суму в розмірі 3,7 млрд грн», - сказав Климович, додавши, що швейцарські фонди готові інвестувати в українську геологорозвідку.

За його словами, ці кошти «Надра України» і підприємство «Укргеофізика» планують направити на вивчення 45 площ.

При цьому Климович підкреслив, що реалізація цієї програми дасть змогу за 3 роки одержати Україні до 1 млрд кубометрів умовного палива (вуглеводнів).

Як повідомляв УНІАН, «Надра України» розраховує на збільшення видобутку природного газу в країні за рахунок відновлення експлуатації свердловин, закриття яких проводилося до 2014 року.

Крім того, компанія шукає інвесторів для розробки 15 нафтогазових і титанових родовищ, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства.

Довідка УНІАН. Національну акціонерну компанію "Надра України" створено відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.