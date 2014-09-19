Запорізька АЕС посилює протиповітряну оборону і захист від танкових проривів

На Запорізькій атомній електростанції, яка розташована поряд із територією, де бойовики ведуть військові дії, значно посилено протиповітряну оборону і захист від танкових проривів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Макаровська.

За її словами, всі діючі атомні електростанції України перебувають у режимі підвищеного фізичного захисту, проте через близьке розташування Запорізької до Донбасу, де діють терористи, вводяться додаткові заходи.

«Враховуючи, що на Запорізькій АЕС загроза вище, то й заходів там має бути більше. Зараз йде процес ще більшого посилення», - сказала Макаровська.

«Основні напрями, за якими буде посилено захист, це протиповітряна оборона і захист від танкових проривів», - додала вона.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На Запорізькій АЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 000 МВт кожен. Останніми роками на частку станції припадає близько 50% від всієї електроенергії, що виробляється атомними станціями України, і понад 22% від загального виробництва електроенергії в країні.