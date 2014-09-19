"Газпром" через припинення поставок до України переживає найгірші часи

Агресивна політика конкурентів, стагнуюча економіка Росії та припинення постачань газу до України може обернутися у 2014 році історичним мінімумом видобутку "Газпрому", на доходи якого дуже розраховує уряд, що балансує на межі рецесії, йдеться в аналітичному матеріалі Reuters.

"Газпром" у червні припинив продавати газ Києву, а затухаюче економічне зростання в країні не може забезпечити внутрішній попит на паливо. Незалежні виробники газу на чолі з "Роснефтью" і "Новатеком" примудряються зняти вершки навіть на поганому ринку, відбираючи доходи у "Газпрому".

"Пиріг стає меншим, незалежні гравці - агресивнішими", - сказав Костянтин Черепанов з банку UBS.

"Причина спаду - звужується частка монополії на домашньому ринку на тлі зростання виробництва незалежних і відсутність зростання споживання всередині РФ, а також падіння експорту через конфлікт з Україною", - пише банк "Открытие" в огляді.

Голова концерну Олексій Міллер заявив у середу про різке зниження прогнозу видобутку газу - до 463 мільярдів кубометрів у 2014 році проти колишніх очікувань у 496,4 мільярда, хоча роком раніше концерн поставив 487 мільярдів кубометрів - стільки ж, скільки у 2012 році.

Однак аналітики не чекають, що "Газпром" виконає й новий, знижений план видобутку, попереджаючи, що продажі будуть ще меншими.

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UBS очікує, що "Газпром" продасть цього року 454 мільярда кубометрів газу, "Ощадбанк" прогнозує 450 мільярдів чи навіть менше.

Із 2002 по 2011 роки видобуток концерну, який обіцяв до 2020 року видобувати до 1 трильйона кубометрів, балансував між 510 і 555 мільярдами кубометрів на рік, упавши до 461,5 мільярда лише один раз - у кризовому 2009 році.

Статистика Міненерго показує, що за вісім місяців 2014 року видобуток "Газпрому" знизився на 7 відсотків до 282,5 мільярда кубометрів.

Експорт до Європи, який підтримав видобуток минулого року, зараз залишається на високому рівні, й аналітики не чекають спаду зовнішніх продажів (прогноз UBS - 157 мільярдів кубометрів поставок поза межами СНД). Однак європейські сховища газу вже зараз заповнені на 91 відсоток, що знижує потребу в паливі, говорить аналітик "Ощадбанку".

Водночас, у 2013 році рівень заповнення європейських сховищ становив 73 відсотки, додає він. За оцінкою "Ощадбанку", частка незалежних виробників на внутрішньому ринку в 2014 році подвоїлася до 35 відсотків із 18 відсотків у 2009 році.

"Незалежні виробники пропонують дисконт до газпромівських цін, гнучкіші цінові умови, комфортніші умови обслуговування - контракти м'якіші, наприклад, за обсягами, які можна добрати або не добрати", - говорить Черепанов із UBS.

Джерело в "Газпромі" погоджується, що видобуток підкосила Україна і падаючий ринок РФ.

"Споживачі на внутрішньому ринку беруть менше газу, бо у них об'єктивні труднощі", - говорить джерело.

Погіршення відносин з Україною завдало величезного удару по продажу газу: ще у 2013 році Київ купив усього 25,8 мільярда кубометрів палива - це на 21 відсоток менше, ніж у 2012 році.

Цього року Україна отримала лише 14 мільярдів кубометрів - приблизно у 2,5 рази менше звичайного річного обсягу - до червня, коли "Газпром" зупинив поставки.