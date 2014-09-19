Україна підтвердила, що газові переговори відбудуться 26 вересня в Берліні

Україна, Росія і Європейська комісія узгодили проведення тристоронньої зустрічі з газових питань 26 вересня у Берліні, повідомила УНІАН прес-секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Олена Міщенко.

"Станом на сьогодні ця дата влаштовує всі сторони", - сказала Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що тристороння зустріч України, Росії і ЄС з вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня у Берліні. Проте Росію ця дата не влаштувала.

Сьогодні, 19 вересня, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив журналістам, що тристороння чергова зустріч у форматі РФ-Україна-ЄС з газу відбудеться 26 вересня у Берліні, ця дата наразі влаштовує усі сторони.

«Наша позиція залишається тою самою - погашення заборгованості за листопад-грудень (2013 року), часткове погашення за травень і квітень, сумарно приблизно два мільярди доларів», - сказав міністр.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно. Як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи від початку установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко збудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.