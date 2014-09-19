Біржа призначила аукціон із продажу енергоресурсів «Укрнафти» всупереч забороні суду

Українська універсальна біржа (УУБ), головний офіс якої знаходиться в Полтаві, призначила аукціон з продажу енергоресурсів найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» на 24 вересня попри заборону Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляється на сайті біржі.

Згідно з повідомленням, УУБ виставила на аукціон 20,85 тис. тонн нафти початковою вартістю 2,273 млрд грн і 10,2 тис. тонн газового конденсату початковою вартістю 85,4 млн грн.

У самій біржі УНІАН відмовилися надати роз'яснення, на якій підставі Українська універсальна біржа збирається провести аукціон, пославшись лише на договір з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

«Договір з нами ніхто не розривав. На даний момент він діє», - сказала Ірина Григор'єва, яка обіймає посаду помічника голови біржового комітету УУБ.

У свою чергу, в «Укрнафті» УНІАН повідомили, що призначений на 24 вересня аукціон незаконний, оскільки його проведення суперечить рішенню Окружного суду від 22 липня.

Крім того, у компанії наголосили, що проведенню будь-якого аукціону повинна передувати подача заявки від продавця.

«А ми на УУБ ніяких заявок не подавали. Вони діють незаконно», - сказав УНІАН представник «Укрнафти», додавши, що такими діями біржа, швидше за все, хоче зірвати аукціон, запланований на той самий день - 24 вересня, але на майданчику Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ).

Пізніше з'явилася офіційна заява «Укрнафти», в якому компанія ще раз вказує на незаконні дії Української універсальної біржі щодо організації аукціону з продажу енергоресурсів. Крім того, компанія заявила, що не буде брати участь у проведенні аукціону, і просить Аукціонний комітет вплинути на Українську універсальну біржу.

«Товариство (публічне акціонерне товариство «Укрнафта» - УНІАН) не несе відповідальності за односторонні неправомірні дії УУБ, пов'язані з організацією та проведенням аукціону 24.09.2014 р. ПАТ «Укрнафта» вважає, що будь-які негативні наслідки, викликані незаконним проведенням біржового аукціону, які можуть понести потенційні покупці, будуть підставою для відповідальності УУБ. Товариство звертається до Аукціонного комітету з вимогою негайно вжити заходи для припинення УУБ вчинення неправомірних дій з метою запобігання порушенню прав потенційних покупців і захисту їх інтересів», - сказано в заяві «Укрнафти».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня і на початку вересня компанія «Укрнафта» планувала провести аукціони, виставивши на реалізацію понад 130 тис. тонн нафти початковою вартістю понад 1,3 млрд грн і близько 5 тис. тонн конденсату вартістю понад 50 млн грн. Однак аукціони не відбулися через дії міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана і рішення різних судів.

Ще 20 червня 2014 року Міненерговугілля видало наказ, згідно з яким аукціони з продажу енергоресурсів повинні проходити на майданчику маловідомої полтавської Української універсальної біржі, яка навіть не має власного приміщення для проведення торгів.

До цього протягом багатьох років торги із продажу нафти і газоконденсату проходили на майданчику Української міжбанківської валютної біржі. У зв'язку з цим УМВБ подала позов до суду про визнання протиправним наказу Міненерговугілля та його скасування. Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою від 22 липня призупинив дію відповідного наказу.

Наприкінці серпня міністр Продан подав чотири однакові позови до Господарського суду Києва з проханням заборонити проведення аукціонів на всіх біржах, крім Української універсальної біржі.

Троє суддів відмовили міністру, а суддя Вікторія Сивакова задовольнила міністерський позов. Однак 15 вересня суддя була змушена скасувати своє рішення, оскільки воно суперечило вердикту Окружного адміністративного суду.