Російські міністри готові віддати гроші пенсіонерів друзям Путіна, які потрапили під санкції

Ключові міністри російського економічного блоку згодні підтримати "Роснефть" і "Новатек" грошима майбутніх пенсіонерів РФ, щоб допомогти компаніям, які потрапили під санкції Заходу, подолати складнощі з фінансуванням, пише Reuters.

Обидва відомства згодні відкрити для двох компаній Фонд національного добробуту (ФНБ), сподіваючись надійно інвестувати нафтові доходи, акумульовані у фонді, для покриття дефіциту пенсійної системи після 2025 року.

Крупним акціонером "Новатека", який за $27 мільярдів будує другий у Росії завод СПГ на Ямалі, є старий знайомий президента Володимира Путіна Геннадій Тимченко.

Інший давній соратник президента, Ігор Сєчін, котрий очолює державну "Роснефть", якій потрібні гроші на нові родовища, щоб потроїти поставки нафти до Китаю та довести їх до 1 мільйона барелів на добу. Інші багатомільярдні плани "Роснефти" - освоєння шельфу Арктики і завод СПГ на Сахаліні.

Міністр економіки РФ Олексій Улюкаєв сказав, що гроші можуть бути виділені відповідно до критеріїв вкладення коштів фонду: "Не виключене спрямування коштів ФНБ на придбання облігацій компаній. Ці компанії - першокласні позичальники, що вони зараз втратили доступ на глобальні ринки, можна припустити, що фінансова стійкість хороша і вони забезпечують вимоги зі зворотності та прибутковості коштів ФНБ".

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"Роснефть" раніше просила до 1,5 трильйону рублів з ФНБ. Після різкого загострення відносин між Росією і Заходом через українську кризу чиновники і держкомпанії заговорили про те, що непогано б пустити частину цих грошей на великі проекти, підтримувані владою.