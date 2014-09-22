ExxonMobil через санкції виходить з російського проекту на арктичному шельфі

ExxonMobil і «Роснефть» зупинили буріння на арктичному шельфі через санкції, повідомив представник американської компанії, пишуть "Ведомости".

Читайте такожExxonMobil і "Роснефть" через санкції зупинили буріння на арктичному шельфі "Міністерство фінансів США, розуміючи складність робіт на свердловині "Університет-1" та екологічну ситуацію в Карському морі, дало ExxonMobil і підрядникам та іншим особам зі США дозвіл на безпечне та відповідальне завершення операцій, пов'язаних з цією розвідувальною свердловиною", - додав він, але строків не назвав. Всі роботи із згортання операцій будуть зроблені максимально безпечно і швидко, запевнив представник ExxonMobil.

Читайте такожЄС може виключити Росію з ядерної співпраці та системи Swift - резолюціяПри цьому представник ExxonMobil підкреслив, що на проект «Сахалін-1» санкції не поширюються. «Сахалін-1» - шельфовий проект, що здійснюється на умовах угоди про розподіл продукції з 1996 р. У «Роснефти» в ньому 20%, у ExxonMobil, Sodeco - по 30%, у ONGC - 20%. У 2005 р. була здобута перша нафта, партнери мають намір до 2018-2019 р. побудувати завод зі зрідження газу.

Читайте такожКремль скоротив витрати бюджету Росії на найближчі три роки по максимумуБуріння північної свердловини в Росії «Університетська-1» веде спільне підприємство «Роснефть» і ExxonMobil «Карморнефтегаз» з 9 серпня. За планом буріння свердловини повинно відбуватися з серпня по жовтень, йдеться на сайті «Роснефти».

ІТАР-ТАСС з посиланням на віце-президента «Роснефти» Ларису Каланду передав, що сторони встигнуть завершити буріння першої свердловини. «Роснефть» задоволена рішенням американського регулятора про продовження терміну роботи для ExxonMobil в Карському морі і має намір продовжувати роботи згідно із затвердженим графіком, зазначила вона. Якби ExxonMobil вийшла з проекту раніше його закінчення, у компанії виникли б складності щодо подальшого співробітництва з «Роснефтью», зазначила Каландей.

В кінці липня США і ЄС ввели санкції проти нафтового сектору, обмеживши експорт в Росію обладнання для глибоководного буріння, видобутку в Арктиці і видобутку сланцевої нафти. А на початку вересня США заборонили американським компаніям надавати в Росії нафтосервісні послуги: буріння, випробування свердловин, геофізичні дослідження в свердловині на глибоководних і сланцевих родовищах, а також в Арктиці. Під санкції потрапили «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» і «Роснефть». При цьому санкції поширюються на діючі проекти. З них американські контрагенти повинні були вийти до 26 вересня.

За умовою угоди між «Роснефтью» і ExxonMobil американська компанія брала на себе геологорозвідувальні ризики, тобто фінансувала всі витрати на етапі геологорозвідки, а «Роснефть» у разі успіху повинна була компенсувати ExxonMobil всі витрати, нагадує директор Small Letters Віталій Крюков. Зокрема, американська компанія повинна була самостійно вкласти в геологорозвідку $1,7 млрд. Після виходу партнера «Роснефти» доведеться шукати іншого контрагента: в таких нових і капіталомістких проектах краще завжди ділити ризики, пояснює Крюков. Заміною ExxonMobil могла б стати China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), у якої є досвід видобутку на шельфі, але на переговори знадобиться час і, найімовірніше, терміни реалізації проекту доведеться здвинути на два роки, вважає експерт. Навіть якщо «Роснефть» захоче продовжити роботу над проектом в Карському морі самостійно, зробити це буде вкрай важко з фінансової точки зору: зовнішнє фінансування компанія залучити не зможе, а внутрішнє вкрай обмежено, нагадує Крюков. Втім, за його словами, вихід американських партнерів із спільних проектів на даному етапі не вплине на бізнес «Роснефти», так як в основному всі ризики компанія перекладала на партнерів, нові санкції - це скоріше «удари на майбутнє», коли компанія не зможе почати видобуток на нових проектах, каже експерт.