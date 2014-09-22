Обвал цін на ринку нафти триває

На світових торгах у понеділок, 22 вересня, ціни на нафту знижуються на тлі надлишкової пропозиції при млявому попиті, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,48 до $97,91 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,40 до $92,01 за барель.

Читайте такожExxonMobil через санкції виходить з російського проекту на арктичному шельфіКраїни ОПЕК обговорять політику в галузі видобутку на нараді 27 листопада. Бюджет деяких учасників картелю заснований на ціні нафти не нижче $100 за барель, і генеральний секретар організації сказав минулого тижня, що ОПЕК може скоротити видобуток в майбутньому році.

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Як відзначають експерти, в цілому на ринку надлишкова пропозиція і дуже млявий попит у поєднанні із зростаючим спокоєм з приводу геополітичних подій на Близькому Сході і в Україні.