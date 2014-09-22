Експорт американського СПГ знизить прибуток «Газпрому» на 18% - ЗМІ

Експорт американського скрапленого природного газу може знизити прибуток «Газпрому» на 18%, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Читайте такожУкраїна зможе відмовитися від російського газу - ПорошенкоЗгідно з доповіддю Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, європейським споживачам, імовірно, доведеться платити на 11% менше за поставлений їм газ завдяки «понижувального тиску» на світові ціни, який буде створювати американський експорт СПГ. З цієї ж причини, вважають експерти, може знизитися прибуток російського «Газпрому».

Читайте такожТуск: події в Україні прискорять створення європейського энергосоюзаОднак наслідки для всього експортного доходу Росії виявляться більш помірними в порівнянні з «Газпромом», припускають фахівці.

У доповіді також йдеться про те, що Європа, ймовірно, залишиться великим споживачем російського газу, тому їй знадобиться посилити свою енергетичну інфраструктуру, щоб впоратися з потенційними перебоями поставок.