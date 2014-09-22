Компанія друга Путіна просить 150 млрд руб. із пенсійного фонду на газовий проект

"Новатек" попросив владу Росії позичити йому на проект Ямал СПГ "близько 100-150 мільярдів рублів" на 20 років за ставкою інфляція плюс один відсоток, і уряд до кінця року вирішить, чи виділяти гроші з пенсійного стабфонду ФНБ, повідомив Reuters заступник міністра економіки Микола Подгузов.

Крупним акціонером "Новатек" є давній знайомий президента РФ Геннадій Тимченко. Інший старий соратник Володимира Путіна - Ігор Сєчін очолює "Роснефть". Обидві компанії попросили держдопомогу, оскільки втратили західне фінансування через санкції проти Росії.

Читайте такожРосійські міністри готові віддати гроші пенсіонерів друзям Путіна, що потрапили під санкції "Ямал СПГ ми отримали заявку, дивимося... Проект в досить високому ступені реалізації, можливо, складеться ситуація, коли певні джерела фінансування цього проекту випадуть, і, можливо, їх доведеться замінити ФНБ", - сказав Подгузов в кулуарах інвестфоруму в Сочі.

Читайте такожЄС може виключити Росію з ядерної співпраці та системи Swift - резолюція"Думаю, ми в жовтні дамо висновок про стратегічну значущість проекту, і до кінця року, думаю, що ми можемо вийти на виділення коштів ФНБ", - сказав він.

Джерела в "Новатек" кажуть, що санкції не позначилися на термінах будівництва $27-мільярдного заводу СПГ, який повинен відправити перший танкер в 2019 році. Аналітики інвестбанків, які відвідали будмайданчик минулого тижня, також заявляють, що проект не зупинений.

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Завод, який дозволить подвоїти виробництво СПГ в Росії, будується у партнерстві з французькою Total і китайської CNPC; китайські банки на чолі з China Development Bank Corporation раніше заявили про намір фінансувати проект.

Ямал СПГ вже законтрактував практично весь газ, який поставлятиметься головним чином на ринок Азії. Частину СПГ викупить іспанська Fenosa, значні обсяги дісталися CNPC.