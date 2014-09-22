Суд відмовив «Енергоатому» зарахувати переплату по дивідендах

Згідно прес-релізу НАЕК «Енергоатому», 17 вересня 2014 року суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Санін Богдан Володимирович виніс рішення у справі №826/9447/14 за позовом ДП «НАЕК «Енергоатом» до головного Міжрегіонального управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників.

Зокрема, у позові йдеться про визнання неправомірною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії щодо повернення позивачу з бюджету надмірно сплачених податків (зборів, обов'язкових платежів), а саме 525 млн грн частини прибутку державних підприємств, яку підприємство вже другий рік поспіль намагається повернути з бюджету, або хоча б направити на погашення інших платежів у бюджет.

«Безпрецедентність цього рішення полягає в тому, що суд підтримав позицію Відповідача (зазначений орган ДФС), який весь час досудового врегулювання цієї проблеми (і до цього теж) був і є органом державного управління, який здійснює адміністрування, контроль і облік платежів у частині прибутку, як за чинним Податковим кодексом України (ПКУ), так і в період до його введення, а в судовому провадженні заявив, що здійснює (у межах своїх повноважень) відшкодування коштів з державного бюджету виключно за платежами, визначеними ст.9 ПКУ (податки)», - йдеться в повідомленні компанії.

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Доводи позивача, з посиланням на інші норми ПКУ, які регулюють повноваження органів ДФС по інших обов'язкових платежах до бюджету (зокрема й частини прибутку), наявну практику підприємства з повернення переплати з цього платежу в умовах дії ПКУ, надані Позивачем суду офіційні висновки ДФС, Мінфіну, Держказначейства і ДФІ України про наявність необхідних повноважень і зобов'язань у органів ДФС з повернення платнику переплати з цього неналоговому платежу, суддею визнані недостатніми.

Також в «Енергоатомі» додали, що саме цей суддя 30.11.2013 своєю постановою по справі №826/19020/13-а заборонив проведення в Києві мирних зібрань (пікетувань, походів, демонстрацій, мітингів, зборів) з 01.12.2013 р. по 07.12.2013 р. р. в Києві по вул. Банковій, вул. Грушевського, вул. Богомольця, на Європейській площі, Майдані Незалежності, у парку «Хрещатий».

Довідка УНІАН. За 2013 рік та I півріччя 2014 року Компанія зверталася з заявами в головне Міжрегіональне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників про повернення або зарахування сверхуплаченных коштів з частини прибутку на інший податок. Однак підприємство регулярно отримувало відмову, мотивовану тим, що фіскальний орган не є відповідальним за повернення цих коштів з бюджету, чим з боку податкового органу порушено не тільки низку норм податкового та бюджетного законодавства, а й ст.19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України.

Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Санін Богдан Володимирович Іменем України виніс постанову, якою фактично дозволив фіскальним органам діяти незаконно.

Аналогічна ситуація у спорах з податковими органами та Компанією вже мала місце у 2013 році, коли всім підприємствам України, у тому числі відокремленим підрозділам ДП «НАЕК «Енергоатом» було дозволено переплачену суму податку на прибуток відносити в рахунок авансових внесків з податку на прибуток. І тільки ДП «НАЕК «Енергоатом», яке знаходиться на обліку в головному Міжрегіональному управлінні Міндоходів - Центральному офісі з обслуговування великих платників, було заборонено здійснення такого зарахування Іменем України, тим самим судом, але іншим суддею - Данилишиним В.М., який також значиться у люстраційному списку через заборону проведення у Києвіі мирних зібрань.