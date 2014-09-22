Україна для економії газу нарощує запаси мазуту

Україна, яка з червня 2014 року повністю відключена «Газпромом» від поставок російського газу, нарощує запаси мазуту для економії «блакитного палива» в опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Прийнято рішення нарощувати обсяги мазуту для заміни певної частини газу. Це як альтернативний вид палива», - сказав Гройсман.

Віце-прем'єр поки що не зміг назвати конкретних обсягів альтернативного палива, які знадобляться для проходження опалювального сезону в 2014-2015 рр., однак додав, що урядом розглядається можливість імпорту мазуту для покриття потреб теплової генерації.

«Сьогодні проводяться розрахунки, скільки нам необхідно буде ресурсу, щоб його закупити», - зазначив віце-прем'єр-міністр.

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Як раніше повідомляв УНІАН, влада Києва розглядає можливість зменшення споживання природного газу шляхом переведення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 «Київенерго» на мазут і переведення частини споживачів на Лівому березі в зону теплопостачання Дарницької ТЕЦ, яка використовує вугілля.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.