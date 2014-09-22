Київ поки не буде відключати від газу підконтрольні бойовикам території
За словами міністра енергетики Продана, місцева влада населених пунктів України, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, повинні налагодити розрахунки за електроенергію, тепло та газ.
Україна поки що не розглядає можливість відключення від газопостачання підконтрольних російським бойовикам територій на Донбасі.
«Ні. Таких ініціатив поки ще не було», - сказав на прес-конференції в Києві віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Юрія Продана, місцева влада населених пунктів України, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, повинна налагодити розрахунки за електроенергію, тепло і газ для проходження опалювального сезону.
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Із квітня 2014 року на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.
З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція, яка триває досі.