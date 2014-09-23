Статдані з Китаю підняли ціни на нафту

На світових торгах у вівторок, 23 вересня, ціни на нафту ростуть після публікації звіту про несподіване зростання виробничої активності в Китаї, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,28 до $97,25 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,38 до $91,25 за барель.

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