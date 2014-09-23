Китай гальмує виділення Росії авансу в $25 млрд на газопровід "Сила Сибіру"

Питання отримання авансу від Китаю для будівництва газопроводу «Сила Сибіру» не вирішено, проте в «Газпромі» не вважають це критичним. «Необхідності в авансі немає», - заявив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв на прес-конференції в Южно-Сахалінську, пишуть "Ведомости".

Читайте такожУ Китаї пройшла акція в підтримку України (фоторепортаж)«Він міг би служити інструментом коригування ціни (з продажу газу CNPC) у бік зниження, зважаючи на чинний режим мита. Потенційно аванс міг би бути вигідний обом сторонам, але нічого критичного в застосуванні або незастосуванні авансу немає, і "Газпром", не чекаючи остаточного відкриття або невідкриття питання, приступив до будівництва газопроводу", - зазначив він.

Читайте такожКитай розробив план збільшення видобутку сланцевого газу в 150 разів«Поки питання (з авансом) повисло в повітрі», - сказав Медведєв.

У травні «Газпром» і CNPC підписали 30-річний контракт на постачання газу в Китай. За словами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, сума контракту c CNPC - $400 млрд. «Газпром» повідомив, що контракт підписаний на взаємовигідних умовах і включає формулу ціни з прив'язкою до нафтового кошика і умови «бери або плати». Пізніше гендиректор «Газпром експорту» Олександр Медведєв заявив, що "Газпром" і Китай погодили аванс за газовим контрактом на $25 млрд. Виплата авансу Китаєм відбудеться до початку поставок газу, зазначав він, а поставки почнуться через 4 роки або через 6 років, якщо китайська інфраструктура не буде готова до прийому газу.

Читайте такожForbes: Завдяки санкціям Китай отримує енергетичні активи РФ за пільговими цінамиДля поставок газу в Китай «Газпрому» необхідно $55 млрд. Це не тільки будівництво трубопроводу «Сила Сибіру» протяжністю 4800 км, але і освоєння Ковиктинського і Чаяндинского родовищ. Контракт передбачає початок поставок газу з 2018 р., але допускає можливість відстрочки на два роки за ініціативою однієї із сторін.