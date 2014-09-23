Експерти із США і Канади допоможуть Україні подолати енергетичну кризу

Урядові експерти Сполучених Штатів Америки і Канади приєднаються до роботи українських енергетиків і поділяться кращими перевіреними на практиці методиками розробки антикризових планів у енергетиці.

Про це йшла мова під час зустрічі віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана та першого заступника міністра енергетики США Джонатана Елкайнда, повідомив департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Я налаштований на дуже чіткий, зрозумілий результат і на співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Це буде український план, ми це розуміємо і цінуємо підтримку наших американських друзів. Ми абсолютно відкриті. Думаю, що вже перші дні спільної роботи дозволять зрозуміти, що ми повинні скоригувати при підготовці України до опалювального сезону», - наголосив Володимир Гройсман.

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У свою чергу Джонатан Элкайнд зазначив, що від глибини взаємодії та готовності усіх сторін до відкритої співпраці залежить те, наскільки оперативно буде розроблено план. Він повідомив, що спільна робоча група може розпочати роботу вже у наступного понеділка.

За попередніми планами, антикризовий план дій в енергетиці повинен бути готовий уже в першій половині жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних установ - на 10%.