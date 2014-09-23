Європейські країни продовжують повідомляти про зниження поставок російського газу

Ряд країн Центральної Європи знову заявили про зниження поставок російського газу на тлі українського кризи, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також"Газпром" не може збільшити поставки газу в Європу і знижує його видобутокЗокрема, австрійський енергетичний регулятор E-Control повідомив, що до п'ятниці, 19 вересня, зниження склало 25%. Це - найбільший показник для Австрії на даний момент, зазначає газета. В E-Control підкреслили, що на наступний день було зафіксовано зростання поставок газу, і до суботи зниження скоротилася до 20%.

Читайте такожFinancial Times: експорт американського сланцевого газу може нанести удар по доходах "Газпрому"Нагадаємо, минулого тижня про скорочення поставок російського газу, заявила Румунія. Міністр енергетики країни Разван Николеску оголосив про намір «Газпрому» на 10% скоротити поставки в країну і звинуватив Росію в «іграх» на газовому ринку з метою чинити тиск на країни Євросоюзу.

Читайте також"Газпром" через припинення поставок в Україну переживає найгірші часиРаніше повідомлялося, що словацький одержувач і імпортер російського газу - компанія Slovensky plynarensky priemysel (SPP) - отримала на 20% менше російського газу через територію України.

І в Австрії, і в Словаччині підкреслюють, що перебоїв з поставками газу внутрішнім споживачам при цьому немає, йдеться в статті.

Крім того, польська газотранспортна компанія Gaz System заявила, що російський «Газпром» продовжує поставляти менше газу, ніж було замовлено.

Як зазначає газета, зниження газових поставок відбувається на тлі напружених відносин Росії і України.

Читайте такожУкраїна продовжує нарощувати запаси газу в підземних сховищах При цьому «Газпром» стверджує, що діє, виходячи із наявних у нього можливостей. «Постачання газу за всіма напрямами здійснюється виходячи з наявних на даний момент ресурсів для експорту і триваючого закачування в ПСГ на території Російської Федерації», - пояснили в "Газпромі".

Єврокомісія офіційно оголосила про проведення 26 вересня в Берліні тристоронньої зустрічі по газу за участю Росії, України і Євросоюзу.