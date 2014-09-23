Французька корпорація Total через санкції заморожує співпрацю з "Лукойлом"

Французька нафтогазова корпорація Total припиняє співпрацю з російською компанією "Лукойл" щодо спільної розробки родовищ в Західному Сибіру через санкції Заходу. Про це заявив виконавчий директор французької компанії Крістоф де Маржері, передає ІТАР-ТАСС.

"Спільне підприємство з "Лукойл" однозначно призупинено. Однак цей проект (по суті) не був запущений, так що на Total це ніяк не позначиться", - цитує де Маржері газета Financial Times.

Читайте такожExxonMobil через санкції виходить з російського проекту на арктичному шельфі Мова йде, насамперед, про розробку баженовської свити в Ханти-Мансійському автономному окрузі. У травні 2014 року "Лукойл" і Total підписали угоду про створення спільного підприємства, де частка російської компанії повинна була скласти 51%, французької - 49%.

Читайте також"Лукойл" планує закрити угоду з продажу АЗС в Україні за $300 млн у вересніДругий великий проект Total в Росії - "Ямал СПГ" вартістю 27 млрд доларів, як підтвердив де Маржері, залишається в силі. Голова французької компанії висловив надію, що американські санкції відносно російської газової компанії "Новатек", чия частка в проекті становить 60%, не вплинуть на його фінансування західними банками, "але не в доларах".

Читайте такожПід санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснефть"Нагадаємо, баженовская свита розглядається як аналог сланцевої нафти. Поки запаси на родовищі в Західному Сибіру оцінюються в 70 млн тонн нафти, але глава Total Крістоф де Маржері розраховує, що після дорозвідки вони значно зростуть. В цілому запаси оцінюються Міненерго в 22 млрд тонн нафти.