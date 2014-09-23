Україна хоче виробити з ЄС єдиний підхід у відносинах з "Газпромом"

Україна готова спільно з Європейською Комісією виробити єдиний підхід у вирішенні питання постачання газу до України і Європи і у визначенні відносин з російським газовим монополістом «Газпромом», включаючи газовий спір, розгляд якого перебуває в Арбітражному суді Стокгольма.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час 12-го засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна подала до суду на російський «Газпром» (в арбітраж Стокгольма - УНІАН) і ми розраховуємо, що буде рішення суду. Але це рішення вимагає часу, – сказав глава уряду. - Ми об'єднуватимемося з Єврокомісією щодо розв‘язання цієї проблеми, тут має бути спільний підхід і спільне рішення».

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Віце-президент ЄК Гюнтер Еттінгер заявив, що Європейська комісія підготувала проміжну пропозицію для Росії із встановлення справедливої ринкової ціни на газ, що буде предметом тристоронніх газових переговорів у форматі Україна - Росія – ЄС у Берліні 26 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, насамперед, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, що його «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» в Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з урегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмінити цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, аби відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на винятково ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.