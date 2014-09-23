ЄС на зустрічі в Берліні запропонує Росії свою ціну на газ

Європейська Комісія підготувала проміжну пропозицію для Росії зі встановлення справедливої ринкової ціни на газ, що буде предметом тристоронніх газових переговорів у форматі Україна - Росія - ЄС у Берліні 26 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час 12-го засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства віце-президент ЄК Гюнтер Еттінгер.

"Сьогодні ми підготували пропозиції, і у п'ятницю вони будуть обговорені. Ми вас поінформуємо. Ми б хотіли прийти до проміжного рішення, одержати поставки газу від Росії за справедливою ринковою ціною... Як усередині ЄС, так і за його межами", - сказав Еттінгер.

При цьому він зазначив, що пропозиція ЄК однаково цікава усім учасникам Енергетичного співтовариства, членом якого є й Україна.

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Довідка УНІАН. Переговори з врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як підкреслив очільник уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були усвідомлено відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною пропозицією, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.