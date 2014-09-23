"Газпром" заявив, що не збирається знижувати ціну газу для Європи

Обсяги експорту російського газу в Європу, а також його ціна в наступному році знижуватися не будуть, заявив заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв, передає ПРАЙМ.

"У наступному році буде не гірше, ніж в цьому році", - сказав Медведєв в інтерв'ю Reuters, відповідаючи на запитання про очікувані обсяги поставок в Європу і експортну ціну на газ у наступному році.

Читайте такожЄС на зустрічі в Берліні запропонує Росії свою ціну на газ Раніше низка європейських країн заявили про намір переглянути ціни на російський газ в рамках довгострокових контрактів. Умови договорів з "Газпромом" дозволяють робити це раз на кілька років.

"Газпром" планує поставки газу в Європу в 2014 році на рівні 158,4 млрд куб метрів. У 2013 році група направила в Європу 161,5 млрд куб метрів газу. Середня ціна постачання в Європу склала 387 доларів за 1 тис куб метрів.

Середня експортна ціна газу для далекого зарубіжжя в цілому на поточний рік планується на рівні 350 доларів за тис кубометрів.