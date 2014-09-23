Україна і ЄС узгодили свої позиції в газових переговорах з Росією

13:29, 23 вересня 2014
Енергетика
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Яценюк і Еттінгер підтвердили спільне прагнення досягти домовленості на основі прозорого та ринкового підходу до формування ціни на газ.

REUTERS

Україна і Європейська комісія узгодили свої позиції щодо запланованого на 26 вересня чергового раунду газових переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Кабінету міністрів, відповідні домовленості було досягнуто під час зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером.

«Очільник уряду обговорив з віце-президентом Єврокомісії поточний стан і перспективи тристоронніх переговорів з Російською Федерацією про поставки російського газу до України, - зазначається у повідомленні. - Узгодивши позиції української і європейської сторін до чергового раунду переговорів з російськими постачальниками, запланованого на 26 вересня, Яценюк і Еттінгер підтвердили спільне прагнення досягти домовленості на основі прозорого і ринкового підходу до формування ціни на газ».

Також, як наголошується, під час зустрічі Яценюк високо оцінив зусилля і підтримку Європейської комісії у питанні організації реверсних поставок газу з держав – учасниць ЄС до України. Яценюк відзначив, що Україна прагне стати невід'ємною частиною єдиного європейського енергетичного ринку і ухвалила для цього необхідні рішення, створивши умови для залучення інвестицій в українську газотранспортну систему.

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Раніше Яценюк зазначив, що Україна готова спільно з Європейською комісією виробити єдиний підхід у вирішенні питання поставок газу до України і Європи і у визначенні відносин з російським газовим монополістом «Газпромом», включаючи газову суперечку, розгляд якої перебуває в Арбітражному суді Стокгольма.

У свою чергу, віце-президент ЄК Гюнтер Еттінгер відзначав, що Європейська комісія підготувала проміжну пропозицію для Росії зі встановлення справедливої ринкової ціни на газ, що буде предметом тристоронніх газових переговорів у форматі Україна - Росія - ЄС у Берліні 26 вересня.

Довідка УНІАН. Переговори з врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як підкреслив очільник уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були усвідомлено відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною пропозицією, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів.

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