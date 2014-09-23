Єврокомісія пропонує Україні й Росії підписати тимчасовий газовий контракт

Європейська комісія пропонує Україні і Росії підписати тимчасовий газовий контракт до остаточного рішення Стокгольмського арбітражу, для того щоб стабільно пройти зимовий період 2014-2015 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства в Києві заявив віце-президент Європейської комісії з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

«Ідея полягає в тому, щоб знайти проміжне рішення (у газовому спорі України і Росії - УНІАН)... укласти проміжний контракт на певні обсяги газу, який повинен бути поставлений «Газпромом» «Нафтогазу» за проміжною ціною», - сказав він.

За його словами, остаточне ж рішення щодо ціни газу для України прийме Стокгольмський арбітраж, куди «Нафтогаз» у червні поточного року подав позов до «Газпрому».

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Також Еттінгер додав, що таке тимчасове рішення необхідне для того, щоб стабільно пройти майбутній зимовий період.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, насамперед, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, що його «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» в Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з урегулюванню цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмінити цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, аби відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на винятково ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.