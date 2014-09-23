Україна не буде відкликати позов до "Газпрому" із Стокгольмського суду - Яценюк

Україна не має наміру відкликати позовну заяву до російського газового монополіста «Газпрому» з Арбітражного суду Стокгольма, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Є глибокі сумніви в тому, що Росія піде на те, щоб прийняти нашу спільну з Єврокомісією пропозицію щодо ціни (на газ - УНІАН). Ми подали до суду, і я хочу заявити, що позовна заява із Стокгольмського суду Україною відкликатися не буде», - сказав глава уряду.

Читайте такожЄврокомісія пропонує Україні й Росії підписати тимчасовий газовий контракт