Україні не вистачає на зиму 4-5 млрд кубів газу

Обсяг газу в підземних газових сховищах України становить близько 16,5 млрд кубометрів газу, проте, щоб пройти осінньо-зимовий період, країні необхідно додатково 4-5 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«У підземних газових сховищах у нас близько 16,5 млрд кубометрів. Нам необхідно близько 4-5 млрд кубометрів», - сказав Продан.

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Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що якщо Україні не вдасться закупити додаткові об’єми палива в Російській Федерації, нам треба буде суттєво скорочувати обсяги споживання.

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Він зазначив, що заміщення 25 млрд кубометрів, які раніше Україна купувала в Росії, на 15 млрд кубометрів від європейських компаній за реверсом є кроком вперед.

«Але цього не вистачає», - зазначив глава уряду.

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