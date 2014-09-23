Яценюк: Україна виконає всі транзитні зобов'язання

Україна залишається надійним транзитером палива по своїй території до європейських споживачів і готова виконати всі взяті на себе зобов'язання щодо його транзиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході 12-го засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна – це сильний, надійний транзитер газу до Європи. Ми забезпечуватимемо транзит. У зв'язку з цим ми закликаємо наших європейських партнерів налагоджувати прямі відносини з українськими газовими компаніями, які займаються транзитом газу», - сказав глава уряду.

За словами Яценюка, сьогодні вкрай важливо залишатися на одних позиціях з усіма країнами енергоспівтовариства, оскільки це дозволить не лише сформувати нові прозорі правила на енергоринку, а й також запобігти усім спробам інших держав використовувати газ як зброю та інструмент тиску.

«Енергетика має стати інструментом розвитку, але не зброєю й не інструментом тиску, – сказав Яценюк. - Енергоспівтовариство має сформувати правила енергоринку так, щоб наші економіки були сильними й зростали. Україна готова виконувати всі зобов'язання, які підписані між Україною та ЄС. Я хотів би, щоб у нас були прозорі й зрозумілі правила. Я вірю, що разом із країнами ЄС і з усіма, хто входить до Енергоспівтовариства, ми створимо нові багатосторонні, прозорі правила, й робитимемо все, щоб зробити наші країни енергоефективними та енергонезалежними, щоб ніхто не зміг використовувати енергетику як інструмент тиску, будь то на Україну або якусь іншу країну».

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 10-й годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Своє рішення російська сторона мотивувала заборгованістю за вже спожитий газ, що зростала, і неузгодженістю ціни на паливо. Тоді ж Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнення з України боргу за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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З того часу сторони провели кілька зустрічей, проте поставки газу до України відновлені не були. Крім того, ряд російських високопосадовців висловлювали побоювання, що Україна крастиме газ, призначений для Європи. Проте у середині вересня голова російського газового монополіста компанії "Газпром" Олексій Міллер стверджував, що поставки російського газу споживачам до Європи йдуть відповідно до договорів.

Транзит російського газу через територію України до країн Європи у січні-липні 2014 року скоротився на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 41,78 млрд куб. м.