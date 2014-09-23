Споживачі заборгували "Нафтогазу" 40 мільярдів

Загальна заборгованість споживачів перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» становить близько 40 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання уряду голова правління «Нафтогаза» Андрій Коболєв.

«Борг становить близько 40 млрд грн, з них 20 млрд - борги підприємств ТКЕ», - сказав Коболєв.

Він відзначив, що зараз газ закачується до підземних сховищ, проте курсова різниця дуже сильно впливає на загальний фінансовий баланс НАК. «Щодо фінансового плану різниця дуже велика - вона становить близько 9 млрд грн», - відзначив голова правління "Нафтогазу".