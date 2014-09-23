Україна через брак вугілля скоротила поставки електроенергії до Білорусі та Криму

Україна скоротила експорт електроенергії в Білорусь на 50% і обмежила поставки електроенергії до анексованого Росією Криму для збалансування ринку електроенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан заявив під час розширеного засідання уряду.

"Ми вжили певних заходів, щоб збалансувати елекроенергетичну систему України. Ми скоротили експорт (електроенергії) у Білорусь на 50%, ми також зменшили постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим", - сказав він.

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Продан додав, що на даний час ситуація почала поліпшуватися: брак вугілля на ТЕС компенсується за рахунок імпортного, до листопада планується повністю вийти на збалансований режим роботи енергосистеми.

"Ми рухаємося до збаласування, ми його збалансуємо з 1 листопада", - сказав міністр.