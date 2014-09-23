Населенню можуть встановити комерційну ціну за споживання газу понад норму

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує встановити комерційний тариф на природний газ для населення, який у 4 рази вищий за діючий, в разі його наднормативного споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«Ми хотіли б, щоб у разі використання населенням газу понад встановлену норму населення всіх груп платило за ринковою ціною газу. Це дієвий захід для економії», - сказав міністр енергетики.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕ) з 1 травня 2014 року підвищила мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн з 720,54 грн за тис. кубометрів.

Комерційна ціна на газ, що реалізується промисловості, з 1 вересня становить 4874 грн за тис. кубометрів.