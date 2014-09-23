У Яценюка немає надмірних очікувань від тристоронніх переговорів щодо газу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що не має надмірних очікувань стосовно тристоронніх переговорів Україна - ЄС - Росія щодо газу, які заплановані на п'ятницю, 26 вересня у Берліні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання уряду.

“26 числа у нас будуть переговори, тристоронні. Як завжди, немає надмірних очікувань від тристоронніх перемовин на рівні ЄС - Україна - Російська Федерація, в першу чергу, через позицію Росії. Але Україна лібералізувала свій ринок, ми прийняли відповідні закони про доступ до української газотранспортної системи, ми очікуємо європейських і американських інвесторів”, - зазначив прем'єр.

Яценюк підкреслив, що Україна, як транзитна держава, повністю виконуватиме свої зобов'язання.

“На жаль, зараз у нас немає зобов'язань перед європейськими партнерами, оскільки у нас немає транзитних контрактів. Тому ми звертаємося до європейців прискорити підписання транзитних угод з Україною. Це було б і правильно, і відповідало б Третьому енергетичному пакету”, - додав прем'єр.

Довідка УНІАН. Переговори з врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно.

Як підкреслив Яценюк, всі запропоновані компроміси були усвідомлено відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною пропозицією, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів.

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Сьогодні, 23 вересня, у Кабміні повідомили, що Україна і Європейська комісія узгодили свої позиції щодо запланованого на 26 вересня чергового раунду газових переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія. Відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі Яценюка з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером.