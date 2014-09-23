Українські АЕС забезпечені паливом до вересня 2015 року - міністр

Україна має запаси ядерного палива на атомних електростанціях до вересня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан під час розширеного засідання уряду.

"Ми маємо запаси ядерного палива на наших АЕС до вересня 2015 року", - сказав він.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

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