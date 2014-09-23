У Київській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, відключення здійснюються у зв'язку з порушенням балансу між виробництвом і споживанням електроенергії та її дефіцитом в об'єднаній енергетичній системі України. Проводити відключення будуть за командою диспетчера центральної енергетичної системи України.

Читайте такожУкраїнські АЕС повністю забезпечені паливом для проходження зими - «Енергоатом»«Тривалість і обсяги відключень електроенергії в подальшому будуть регламентовані диспетчером центральної енергетичної системи України», - йдеться в повідомленні «Київобленерго».

Як відзначили в компанії, графіки аварійних відключень узгоджені з органами місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ще в серпні направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

«Київобленерго» експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), і поставляє електроенергію споживачам регіону.