Кабмін пропонує українцям пільгові кредити на негазові котли

Кабінет міністрів України розпочинає програму кредитування населення на придбання енергозберігаючих котлів, яка передбачає компенсацію з боку держави до 20% вартості котла/

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми розпочинаємо широку програму кредитування населення на придбання енергозберігаючих котлів. Уряд компенсуватиме до 20% вартості котла. 33 тис. домогосподарств до кінця поточного року зможуть отримати кредити і урядову компенсацію на заміну котла», - сказав глава уряду.

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