Міненерговугілля просить місцеву владу скласти списки на випадок відключення газу

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України звернулося до обласних державних адміністрацій з проханням невідкладно, до 1 жовтня, скласти списки соціально значущих споживачів газу для вивчення черговості введення певних обмежень на споживання газу та відключення споживачів у випадку його дефіциту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан під час розширеного засідання уряду.

"До 1 жовтня 2014 року я просив би голів облдержадміністрацій визначити список соціально значущих споживачів газу, крім населення, і направити його в Антикризовий штаб для вивчення черговості обмежень і відключення в разі дефіциту природного газу. Ми можемо очікувати різких перепадів температур, і це необхідно для того, щоб ми могли знати, кого відключати, а кого ні", - сказав він.

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