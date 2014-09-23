Україна розраховує отримати за реверсом з жовтня до березня 6 млрд кубів газу

Україна розраховує одержати за реверсними схемами у період з жовтня 2014 року до березня 2015 року близько 5,9 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання уряду міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

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«За реверсом з жовтня – до березня (розраховуємо одержати - УНІАН) 5,9 млрд кубометрів газу. Власний видобуток у цей самий період становитиме близько 10 млрд кубометрів», - сказав міністр.

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Раніше голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відзначив, що поставки газу до України за реверсними схемами з держав Євросоюзу проходять за планом.