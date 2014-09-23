У Нафтогазі оцінюють ризик припинення Росією транзиту газу через Україну в 70%
22:42, 23 вересня 2014Енергетика
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Ймовірність того, що "Газпром" припинить транзит природного газу через територію України під час опалювального періоду становить 70%.
У Нафтогазі оцінюють ризик припинення Росією транзиту газу через Україну в 70%
Про це в ефірі в ефірі програми "Шустер Live" заявив Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Ми очікуємо повне відключення газу з російської сторони навіть з частини транзиту. З огляду на загальну ситуацію, я б сказав, що ймовірність того, що це буде зроблено, більше 70%", - сказав він.
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Коболєв вважає, що таким чином Росія спробує дискредитувати Україну як транзитера газу і тим самим змінити позицію Євросоюзу щодо побудови "Південного потоку".
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