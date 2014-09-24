Кабмін прийняв низку рішень, які дозволять українцям пережити зиму

Остап Семерак повідомив, що уряд вивчив практику реалізації муніципальних програм переходу на альтернативні джерела енергії. Такий досвід був узагальнений і поширений на всю країну, передає прес-служба уряду.

"Уряд виділив на це 500 млн грн.з бюджету, передбачивши серед них 50 млн коштів на компенсацію кредитних коштів, і тим самим мультиплікувавши приблизно 200 млн додаткових коштів для заміни газових котлів", - зазначив Остап Семерак.

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Крім того, уряд запропонував цікаву тарифну політику для тих споживачів, які з газу готові перейти на електрику або альтернативні джерела енергії, додав міністр.