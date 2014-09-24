Кабмін прийняв низку рішень, які дозволять українцям пережити зиму

02:30, 24 вересня 2014
Енергетика
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Міністр Кабінету міністрів Остап Семерак заявив, що уряд в останні місяці ухвалив низку важливих рішень, які дозволять українцям пережити зиму

Фото УНІАН

Остап Семерак повідомив, що уряд вивчив практику реалізації муніципальних програм переходу на альтернативні джерела енергії. Такий досвід був узагальнений і поширений на всю країну, передає прес-служба уряду.

"Уряд виділив на це 500 млн грн.з бюджету, передбачивши серед них 50 млн коштів на компенсацію кредитних коштів, і тим самим мультиплікувавши приблизно 200 млн додаткових коштів для заміни газових котлів", - зазначив Остап Семерак.

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Крім того, уряд запропонував цікаву тарифну політику для тих споживачів, які з газу готові перейти на електрику або альтернативні джерела енергії, додав міністр.

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