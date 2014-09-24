Слабкі статдані з Європи обвалили ціни на нафту

На світових торгах в середу, 24 вересня, ціни на нафту Brent знижуються третій день поспіль на тлі високої пропозиції і слабкої економічної статистики, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,12 до $96,73 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,11 до $91,67 за барель.

Незважаючи на несподівано високий показник виробничої активності в Китаї, ціни на нафту не змогли піднятися через слабку статистику з Європи та зростання поставок нафти з Іраку і Нігерії.

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Ірак і Нігерія підвищують експорт, а Лівія з неділі збільшила видобуток на 14% до 800.000 барелів на добу, відновивши видобуток на родовищі ель-Шарара.

Запаси нафти в США знизилися на 6,5 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі підвищення на 400.000 барелів.