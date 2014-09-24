Всі електростанції окупованого Криму різко скоротили виробництво електроенергії

У січні-серпні в окупованому Росією Криму було вироблено 539,6 млн кВт/год електроенергії, що становить 74,8% від видобутку за аналогічний період минулого року, передають "Новини Криму".

За даними Служби статистики анексованого півострова, виробництво електроенергії скоротилося на електростанціях всіх типів - теплових, сонячних, вітрових - на 31,2 млн кВт/год, на 140,9 млн кВт/год і на 11,3 млн кВт/год, відповідно.

Читайте такожУкраїна через брак вугілля скоротила поставки електроенергії в Білорусь і КримНагадаємо, державна компанія з зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» не виключає повного припинення постачання електроенергії споживачам в аннексований Росією Крим.

Згідно з повідомленням компанії, з 3 вересня 2014 року за дорученням Міненерговугілля «Укрінтеренерго» через дефіцит палива для потреб теплової генерації на материковій частині України обмежує обсяги перетікання потужності «ДТЕК Крименерго».

«У разі, якщо ліміти не будуть виконуватися споживачами Криму, компанія буде змушена повністю відключати живлення лінії на півострів», - йдеться в повідомленні компанії.

Крим на 90% залежить від української електроенергії.