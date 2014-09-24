Президент звільнив голову НКРЕ Тітенка
У кінці серпня Порошенко підписав укази про ліквідацію НКРЕ та Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а також про створення на їхній базі єдиної держструктури
Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Тітенка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Про це повідомляється на сайті президента, де розміщено відповідний указ № 740/2014.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Порошенко підписав укази про ліквідацію Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), і Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а також про створення єдиної держструктури - НКРЕКП.
Тоді ж головою створюваної нацкомісії було призначено Володимира Демчишина, а її членами – Володимира Євдокимова, Руслана Машляковського, Андрія Геруса, Андрія Ткаченка, Валерія Тарасюка і Юлію Ковалів.
При цьому уряду було доручено в двомісячний термін вирішити питання передачі НКРЕКП відповідних бюджетних надходжень і питання про розміщення комісії.