Президент звільнив голову НКРЕ Тітенка

Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Тітенка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Про це повідомляється на сайті президента, де розміщено відповідний указ № 740/2014.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Порошенко підписав укази про ліквідацію Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), і Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), а також про створення єдиної держструктури - НКРЕКП.

Тоді ж головою створюваної нацкомісії було призначено Володимира Демчишина, а її членами – Володимира Євдокимова, Руслана Машляковського, Андрія Геруса, Андрія Ткаченка, Валерія Тарасюка і Юлію Ковалів.

При цьому уряду було доручено в двомісячний термін вирішити питання передачі НКРЕКП відповідних бюджетних надходжень і питання про розміщення комісії.