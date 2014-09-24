Американське ядерне паливо пройшло українські експертизи і прямує на АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) дозволила поставки модернізованого ядерного палива ТВС-WR виробництва американсько-японської компанії Westinghouse для третього енергоблоку Южно-Української АЕС, а здійснення його доставки на станцію очікується у грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови ДІЯРУ Михайло Гашев, зазначивши, що ядерне паливо пройшло всі необхідні експертизи.

«17 вересня я підписав три основні документи. Перший – це позитивна експертиза з модернізованого палива Westinghouse. Другий – експертний висновок. Третій – дозвіл на ввезення на територію України модернізованого палива Westinghouse», - сказав він.

«У грудні це паливо прийде на Южно-Українську АЕС і, орієнтовно, наприкінці грудня – на початку січня завантажиться на третій блок», - додав Гашев.

При цьому він зазначив, що таким чином всі роботи за дозвільними документами для ввезення палива компанії Westinghouse до України завершені. Надалі питанням доставки і завантаження цього палива займатиметься експлуатуюча організація всіх діючих АЕС - НАЕК «Енергоатом».

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Як повідомляв УНІАН, Южно-Українська АЕС планує до 2015 року завантажити модифіковане паливо ТВС-WR американської компанії на блок №3.

11 квітня 2014 року Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і американський атомний гігант Westinghouse домовилися про продовження чинного контракту на поставки палива для українських атомних станцій до 2020 року.

Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови збірок були визнані недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони з’явилися під час операцій із завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року. У липні 2013 року на Южно-Українську АЕС прибули фахівці компанії Westinghouse для проведення інспекції ядерного палива.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЭС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицка ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).