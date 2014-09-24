Газ для українців може подорожчати відразу в 4 рази до кінця року

Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» не виключає встановлення вже в 2014 році єдиної ціни на природний газ для всіх споживачів України, що призведе до подорожчання палива для потреб населення в 4 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на енергетичному форумі в Києві заявив заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук.

«Не виключається, що вже цього року будуть прийняті рішення про подальше підвищення ціни на газ. Є навіть такий варіант - я не хочу лякати, але і не хочу цього приховувати - що буде встановлена єдина ціна на газ і для промисловості, і для населення», - сказав Тодійчук.

Читайте такожНаселенню можуть встановити комерційну ціну за споживання газу понад норму

За його словами, дана ініціатива абсолютно підтримується Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

«Це дуже важкий удар, його політики намагаються уникати тому, що у нас цієї осені вибори, і невдоволення населення значною мірою може вплинути на цей процес», - додав він.

Читайте такожСпоживачі заборгували "Нафтогазу" 40 мільярдів

Також заступник голови «Нафтогазу» зазначив, що, згідно з соціологічними дослідженнями, населення в умовах війни готове платити в 4 рази більшу ціну за газ, але за умови, що ці кошти повністю підуть на розвиток галузі.

«Тут вже питання прозорості (розподілу коштів державою - УНІАН) виходить на перше місце», - підкреслив Тодійчук.

Читайте такожУкраїні не вистачає на зиму 4-5 млрд кубів газу