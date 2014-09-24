Україна хоче експортувати електроенергію до Європи з 2-го енергоблоку ХАЕС

Оператор всіх діючих атомних електростанцій України - держкомпанія «Енергоатом» вивчає можливість експорту електроенергії до Польщі та Угорщини з 2-го енергоблоку Хмельницької АЕС і має намір в грудні надати розрахункову документацію на розгляд уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Наступного тижня делегація «Енергоатома» та «Укренерго» виїжджає до Польщі на переговори, і думаю, до кінця року ми зможемо надати для нашого уряду можливість експорту електроенергії з 2-го блоку ХАЕС», - сказав Недашковський.

При цьому він зазначив, що компанія розглядає також можливість експорту електроенергії до Угорщини. За його словами, можливий обсяг експорту електроенергії може становити близько 7 млрд кВт/год на рік. Недашковський уточнив, що при експорті електроенергії до Польщі може бути використана лінія потужністю 750 кВ «Хмельницька АЕС - Жешув».

Президент «Енергоатома» наголосив, що можливість експортувати електроенергію дасть змогу компанії залучати значні кошти для модернізації та продовження терміну служби енергоблоків.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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За встановленою потужністю ядерних енергоблоків України займає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.