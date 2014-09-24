Україна домовляється з ЄС про додаткові обсяги газу на випадок холодної зими

Україна, якій з червня «Газпром» повністю перекрив поставки російського газу, веде переговори з Європейським Союзом про надання додаткових обсягів блакитного палива в разі надзвичайно холодної зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на енергетичному форумі в Києві заявив заступник голови «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук.

«Реверсні схеми поставок газу працюють. Вони дадуть нам у зимовий період 5-6 млрд куб. м. Але є сценарій надзвичайної ситуації, коли буде надзвичайно холодна зима, й наші колеги з Євросоюзу, маємо надію й ведемо переговори про те, що піднімуть у форс-мажорних умовах понадконтрактні обсяги газу, що дасть можливість Україні пережити надзвичайно холодний період, якщо він настане цієї зими», - сказав Тодійчук.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що обсяг газу в підземних газових сховищах України становить близько 16,5 млрд кубометрів газу, однак, щоб пройти осінньо-зимовий період, країні необхідно додатково 4-5 млрд кубометрів газу.

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