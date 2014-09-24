«Енергоатом» вчасно отримує російське ядерне паливо

Оператор усіх діючих атомних електростанцій - держкомпанія «Енергоатом» протягом року одержала 10 партій ядерного палива російської компанії ТВЕЛ і очікує одержати ще дві партії в листопаді поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент «Енергоатома» Юрій Недашковський.

За його словами, у компанії було заплановано поставити 12 партій ядерного палива з Російської Федерації.

«Десять було згідно з графіком, ще дві ми очікуємо в листопаді. І сподіваємося, що жодних форс-мажорів не станеться і поставки будуть зроблені», - сказав Недашковський.

Також глава «Енергоатома» підтвердив плани щодо завантаження модернізованого ядерного палива виробництва американсько-японської компанії Westinghouse наприкінці грудня поточного року - на початку січня наступного року на третій енергоблок Южно-Української АЕС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з митною статистикою Державної фіскальної служби, Україна за січень-липень 2014 року імпортувала з Російської Федерації ядерного палива на загальну суму 389 млн дол., що на 73,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У натуральному вираженні Україна за 7 місяців збільшила імпорт російського ядерного палива на 61,3% - до 231 тонни з 143,2 тонни роком раніше.

Україна має намір знизити залежність від поставок ядерного палива від російської компанії ТВЕЛ завдяки продовженню контракту з американською компанією Westinghouse на поставки палива до 2020 року.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, продовжений контракт з Westinghouse дає змогу диверсифікувати джерела поставок ядерного палива в Україну і підвищує енергонезалежність країни.

Згідно з умовами договору, Westinghouse вироблятиме паливо для українських АЕС на своїх виробничих потужностях у місті Вестерос, Швеція.

Компанія планує завантажити ядерне паливо на блок №3 Южно-Української АЕС до 2015 року.

Довідка УНІАН. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладено на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.

За даними Міністерства доходів і зборів, Україна за 2013 рік скоротила імпорт ядерного палива порівняно з 2012 роком на 0,6% - до 619,7 млн дол. з 623,5 млн дол.