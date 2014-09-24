Бюджет Росії все більше залежить від нафти - Світовий банк

Економіку Росії чекає стагнація, оскільки зростання у 2014-2016 роках не перевищить 0,5 відсотка, повідомив Світовий у середу.

Як передає Reuters, в базовому сценарії Світового банку говориться, що зростання ВВП цього року, ймовірно, співпаде з прогнозом уряду в 0,5 відсотка.

Але наступного року, на думку банку, російська економіка зросте лише на 0,3 відсотка, і на 0,4 відсотка - у 2016 році, що значно нижче офіційних оцінок - 1,2 і 2,0 відсотка відповідно.

Банк також попередив, що, якщо конфлікт в Україні посилиться, економіка може скоротитися на 0,9 відсотка у 2015 році.

У березні, після анексії Росією Криму, Світовий банк попередив, що економіка може скоротитися на 1,8 відсотка вже цього року, але в основному сценарії він передбачав зростання на 1,1 відсотка.

Нові базові оцінки банку засновані на тому, що стосовно Росії не будуть вводитися нові санкції за її роль в українській кризі і Москва не буде вживати відповідні заходи.

Але вплив уже накладених санкцій проявиться із запізненням, включаючи санкції, запроваджені Євросоюзом і США на початку вересня, які знову обмежили кільком великим російським компаніям доступ до іноземного капіталу.

"Додаткове обмеження доступу російських компаній і банків до зовнішнього фінансування, ймовірно... призведе до відкладання або згортання інвестиційних програм", - йдеться в доповіді Світового банку.

"Ми очікуємо, що ця тенденція погіршиться протягом другої половини 2014 року і 2015 року, коли вплив додаткових санкцій проявиться і може призвести до періоду, близького до стагнації".

Але що ще гірше, попереджає Світовий банк, це висока політична нестабільність у Росії, пов'язана з геополітичною напругою і загальним напрямом економіки, а також із відсутністю структурних реформ. Ці фактори, зазначає банк, залишаються "вирішальними" для прогнозу.

Читайте такожРосійські міністри готові віддати гроші пенсіонерів друзям Путіна, які потрапили під санкції

"Структурні реформи повинні зосередитися на поліпшенні економічних інститутів, щоб забезпечити стабільність державних фінансів і добре керовану економічну волатильність", - вважає банк.

"Стабілізація, освіта і конкуренція повинні стати пріоритетами реформ у наступні десятиліття".

Світовий банк похвалив Центробанк Росії за наполегливість у перенесенні фокусу монетарної політики на таргетування інфляції з контролю над рублем, але зазначив, що Центробанк у складному становищі.

"Може бути складно працювати в умовах високої інфляції та ризиків низького зростання", - зазначив банк у доповіді.

Світовий банк прогнозує споживчу інфляцію у 2014 році на 8 відсотків, тоді як Центробанк очікує інфляцію до 7,5 відсотка.

Світовий банк також попередив, що недавнє рішення Росії використовувати частину її резервів, зібраних у двох нафтодоларових фондах - Фонді національного добробуту і Резервному фонді - ризиковане.

"Бюджетне становище Росії стає все тісніше пов'язаним з нафтовими доходами та світовими цінами на нафту", - зазначив банк.

Ненафтовий дефіцит Росії, ймовірно, залишиться високим, понад 10 відсотків ВВП, попередив банк.

"Щоб дозволити Резервному фонду і Фонду національного добробуту продовжувати грати ролі фінансових буферів і довготермінових механізмів інвестування, доцільна обачність у рішеннях про те, як використовувати їх найефективнішим способом", - стверджує банк.