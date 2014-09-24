Зміївська ТЕС частково відновила вироблення електроенергії

Зміївська теплоелектростанція (Харківська область) частково відновила вироблення електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Василь Хома.

За його даними, один із десяти блоків Зміївської ТЕС почав генерацію електроенергії в середу, 24 вересня.

«Поки працюють в режимі одного блоку. Всього у нас 10 блоків. У звичайному режимі, приблизно, половина блоків працює», - сказав Хома.

Він додав, що усі блоки Зміївська ТЕС зможе запустити, коли буде достатня кількість вугілля.

Хома також повідомив, що на сьогодні на Зміївській ТЕС є запас в 50 тис. тонн вугілля, однак для повного завантаження станції необхідно 450 тис. тонн вугілля на місяць.

За його даними, відсутню кількість вугілля планується закуповувати в Уругваї, ПАР і Росії.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з браком вугілля з 11 вересня Зміївська ТЕС призупинила вироблення електроенергії. Очікувалося, що ТЕС відновить свою роботу 1 жовтня.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.