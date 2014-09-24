Зміївська ТЕС частково відновила вироблення електроенергії
Наступні блоки Зміївська ТЕС зможе запустити, коли буде достатня кількість вугілля
Зміївська теплоелектростанція (Харківська область) частково відновила вироблення електроенергії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Василь Хома.
За його даними, один із десяти блоків Зміївської ТЕС почав генерацію електроенергії в середу, 24 вересня.
«Поки працюють в режимі одного блоку. Всього у нас 10 блоків. У звичайному режимі, приблизно, половина блоків працює», - сказав Хома.
Він додав, що усі блоки Зміївська ТЕС зможе запустити, коли буде достатня кількість вугілля.
Хома також повідомив, що на сьогодні на Зміївській ТЕС є запас в 50 тис. тонн вугілля, однак для повного завантаження станції необхідно 450 тис. тонн вугілля на місяць.
За його даними, відсутню кількість вугілля планується закуповувати в Уругваї, ПАР і Росії.
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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з браком вугілля з 11 вересня Зміївська ТЕС призупинила вироблення електроенергії. Очікувалося, що ТЕС відновить свою роботу 1 жовтня.
Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.