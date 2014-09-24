Американці готові допомогти Україні добудувати енергоблоки Хмельницької АЕС замість росіян

Американсько-японська компанія Westinghouse може взяти участь у добудові 3 і 4 енергоблоківХмельницької атомної електростанції, якщо таке прохання буде спрямовано з української сторони.

Про це повідомив журналістам президент компанії Westinghouse в країнах Європи, Близького Сходу і Африки Ів Браше.

«Якщо нас попросять це зробити, і все буде відповідати умовам безпеки, то чому б і ні? Ми з задоволенням це зробимо», - сказав Броше, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про план щодо участі у добудові двох блоків Хмельницької АЕС.

Він прокоментував поширену в пресі інформацію про плани компанії купити певну частину акцій оператора всіх діючий АЕС України - держкомпанії «Енергоатом» у разі її акціонування.

Браше повідомив, що в стратегії Westinghouse немає планів щодо купівлі частки якогось підприємства. Він уточнив, що компанія купує частки в деяких підприємствах атомної промисловості тільки за участі в будівництві нових реакторів.

«Купувати акції «Енергоатому» для того, щоб виробляти електроенергію, то я думаю, ні. У нас просто не вистачить для цього грошей», - зазначив Браше.

Читайте такожУкраїна відмовляється від послуг Росії у добудові енергоблоків Хмельницької АЕСЯк повідомляв УНІАН, у серпні президент оператора усіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський повідомив, що Україна відмовляється від послуг російської компанії «Росатом» у добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС через відсутність з боку Росії якихось зрушень у реалізації цього проекту.

За його словами, з 2005 року Україна ухвалила безліч постанов, розпоряджень та інших важливих документів для реалізації добудови енергоблоків ХАЕС, при цьому ніяких зрушень з російського боку не спостерігалося.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки і експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.

Будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС було припинене у 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.