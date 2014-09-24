Реверсні поставки газу дозволили Україні заощадити $500 млн - прем`єр
Реверсні поставки газу дозволили Україні заощадити 500 млн дол. через різницю в ціні палива з країн Євросоюзу та Росії.
Про це в ході виступу в Раді зовнішніх відносин США заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Ми заощадили близько 500 млн дол. на постачанні газу з Європи», - сказав Яценюк.
За його словами, ціна палива з ЄС нижча, порівняно з ціною на газ з Росії.
При цьому Яценюк зазначив, що якщо російський монополіст «Газпром» погодиться на встановлення ринкового механізму визначення ціни на паливо, то Україна купуватиме газ в Росії.
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«Якщо у нас буде ринковий механізм ціни - ми будемо платити і купувати газ. Але ми не готові субсидувати «Газпром», - підкреслив Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, Польща, Словаччина і Угорщина є ключовими постачальниками реверсного газу в Україну.
Україна розраховує отримати за реверсним схемами в період з жовтня 2014 року по березень 2015 року близько 5,9 млрд кубометрів газу.