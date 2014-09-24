Реверсні поставки газу дозволили Україні заощадити $500 млн - прем`єр



Про це в ході виступу в Раді зовнішніх відносин США заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми заощадили близько 500 млн дол. на постачанні газу з Європи», - сказав Яценюк.

За його словами, ціна палива з ЄС нижча, порівняно з ціною на газ з Росії.

При цьому Яценюк зазначив, що якщо російський монополіст «Газпром» погодиться на встановлення ринкового механізму визначення ціни на паливо, то Україна купуватиме газ в Росії.

Читайте такожУкраїна продовжує нарощувати запаси газу в підземних сховищах

«Якщо у нас буде ринковий механізм ціни - ми будемо платити і купувати газ. Але ми не готові субсидувати «Газпром», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Польща, Словаччина і Угорщина є ключовими постачальниками реверсного газу в Україну.

Україна розраховує отримати за реверсним схемами в період з жовтня 2014 року по березень 2015 року близько 5,9 млрд кубометрів газу.